«Ужасный последний заезд для завершения карьеры». Вонн — о травме на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка (2010) американская горнолыжница Линдси Вонн назвала заезд на Олимпийских игра — 2026 ужасным финалом карьеры.

«Я была первой в мире и, возможно, на пути к олимпийской медали. А теперь — в инвалидном кресле. Не хочу, чтобы люди зацикливались на этом падении и запомнили меня только по нему. Того, что я сделала до Олимпиады, никогда раньше не было. И я шла первой в зачёте. Никто не вспомнит, что я уже побеждала раньше.

Хотелось выиграть Олимпиаду, взять титул в скоростном спуске – я была на пути к этому. Все говорили, что это безрассудно, что я занимаю чьё-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая. Знаю, на что способна, а на что нет.

Не люблю закрывать двери перед чем-либо, ведь никогда не знаешь, что случится дальше. Понятия не имею, какой будет моя жизнь через два, три или четыре года. Возможно, у меня появится двое детей. А может, их не будет вообще, и я снова захочу соревноваться. Жить в Европе. Заниматься чем угодно.

С этой травмой сложно рассуждать. Мне действительно кажется, что это ужасный последний заезд для завершения карьеры. Я продержалась всего 13 секунд, зато это были и правда хорошие 13 секунд», – приводит слова Вонн Vanity Fair.