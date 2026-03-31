Эрлинг Холанд опубликовал совместную фотографию с Йоханнесом Клебо

Норвежский футболист и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился совместной фотографией с 11-кратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Йоханнесом Клебо. Публикацию в социальных сетях он сопроводил шуточной подписью.

«На двоих у нас 11 олимпийских золотых медалей!» — написал Холанд в социальных сетях.

Йоханнес Клебо и Эрлинг Холанд

Фото: из личного архива Эрлинга Холанда

Ранее Клебо сообщил, что планирует выступать до зимних Олимпийских игр – 2034, которые пройдут в Солт-Лейк-Сити (США). На прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии Клебо завоевал шесть золотых медалей, став первым лыжником в истории, которому удалось выиграть все старты в рамках Олимпиады.

