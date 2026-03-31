«Я всегда поднимаюсь». Линдси Вонн показала, как восстанавливается после травмы

Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн поделилась кадрами с реабилитации после серьёзной травмы на Играх-2026. На видео она сделала первые шаги с помощью костылей.

«Неважно, как сильно я падаю — я всегда поднимаюсь, шаг за шагом», — написала Вонн в социальных сетях.

Напомним, 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску Вонн упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно, спортсменку пришлось эвакуировать с горного склона на вертолёте. Линдси выступала с повреждением крестообразных связок. Позже она рассказала, что, если бы не грамотные действия её хирурга, травмированную ногу нужно было бы ампутировать. Американка перенесла несколько операций.