Лыжи Новости

Лыжные гонки, финал КР, разделка на 15 км, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Савелий Коростелёв
Сегодня, 31 марта, в Кировске пройдёт мужская гонка на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России – 2025/2026. Начало соревнований запланировано на 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований будет вести телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
31 марта 2026, вторник. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026, Кировск. Гонка на 15 км классическим стилем, мужчины. Старт-лист (частично):

8. Андрей Ларьков (Татарстан).
10. Ермил Вокуев (Коми).
11. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).
12. Константин Тиунов (ХМАО – Югра).
17. Александр Бакуров (Новосибирская область – Ленинградская область).
21. Иван Горбунов (Татарстан).
23. Андрей Вьюхин (Челябинская область).
24. Алексей Червоткин (Тюменская область).
26. Сергей Волков (Татарстан).
29. Андрей Мельниченко (ХМАО – Югра).
30. Илья Семиков (Коми).
37. Денис Спицов (Тюменская область).
38. Сергей Ардашев (Татарстан).
39. Савелий Коростелёв (Татарстан).
40. Александр Большунов (Татарстан).

