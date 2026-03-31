Пеклецова стала первой в разделке на 10 км в финале КР — 2025/2026, Непряева — четвёртая

Пеклецова стала первой в разделке на 10 км в финале КР — 2025/2026, Непряева — четвёртая
Алина Пеклецова
Лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026. Она преодолела дистанцию в Кировске за 29.06,0 секунды.

Второе место досталось Елизавете Маслаковой, которая уступила лидеру 22,4 секунды. Тройку сильнейших замкнула Екатерина Никитина с отставанием в 38,8. Участница Кубка мира Дарья Непряева заняла четвёртую позицию.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
31 марта 2026, вторник. 11:00 МСК
Идёт
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
29:06.0
2
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+22.4
3
Екатерина Никитина
Москва
+38.8

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2025/2026, Кировск. Гонка на 10 км классическим стилем, женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 29.06,0.
2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +22,4.
3. Екатерина Никитина (Москва) +38,8.
4. Дарья Непряева (Татарстан) +47,4.
5. Ольга Царёва (Коми) +48,3.
6. Лидия Горбунова (Татарстан) +49,8.

