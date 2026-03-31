Пеклецова стала первой в разделке на 10 км в финале КР — 2025/2026, Непряева — четвёртая

Лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026. Она преодолела дистанцию в Кировске за 29.06,0 секунды.
Второе место досталось Елизавете Маслаковой, которая уступила лидеру 22,4 секунды. Тройку сильнейших замкнула Екатерина Никитина с отставанием в 38,8. Участница Кубка мира Дарья Непряева заняла четвёртую позицию.
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2025/2026, Кировск. Гонка на 10 км классическим стилем, женщины:
1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 29.06,0.
2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +22,4.
3. Екатерина Никитина (Москва) +38,8.
4. Дарья Непряева (Татарстан) +47,4.
5. Ольга Царёва (Коми) +48,3.
6. Лидия Горбунова (Татарстан) +49,8.
- 31 марта 2026
