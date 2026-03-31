Алина Пеклецова высказалась о своей победе в разделке в финале Кубка России в Кировске

Лыжница Алина Пеклецова дала комментарий после завоевания золота в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Она привезла серебряному призёру Елизавете Маслаковой 22,4 секунды.

«Гонка получилась тяжёлой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дёргаться сразу с первого подъёма. Начала немного нервничать, когда проигрывала семь-девять секунд, но понимала, что придерживаюсь изначальной тактики. После первого круга поняла, что отставание от Непряевой сократилось, и я успокоилась», — приводит слова Пеклецовой «Матч ТВ».

Участница Олимпиады-2026 Дарья Непряева заняла четвёртое место.