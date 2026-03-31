Алина Пеклецова высказалась о своей победе в разделке в финале Кубка России в Кировске

Алина Пеклецова высказалась о своей победе в разделке в финале Кубка России в Кировске
Лыжница Алина Пеклецова дала комментарий после завоевания золота в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Она привезла серебряному призёру Елизавете Маслаковой 22,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
31 марта 2026, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
29:06.0
2
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+22.4
3
Екатерина Никитина
Москва
+38.8

«Гонка получилась тяжёлой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дёргаться сразу с первого подъёма. Начала немного нервничать, когда проигрывала семь-девять секунд, но понимала, что придерживаюсь изначальной тактики. После первого круга поняла, что отставание от Непряевой сократилось, и я успокоилась», — приводит слова Пеклецовой «Матч ТВ».

Участница Олимпиады-2026 Дарья Непряева заняла четвёртое место.

Материалы по теме
Пеклецова стала первой в разделке на 10 км в финале КР — 2025/2026, Непряева — четвёртая
