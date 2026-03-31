Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Большунов победил в разделке на 15 км в финале КР, Коростелёв — четвёртый

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал первым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 38.49,8 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (7,9 секунды отставания), а тройку сильнейших замкнул Алексей Червоткин (+42,7).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
31 марта 2026, вторник. 13:00 МСК
Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026, Кировск. Гонка на 15 км классическим стилем, мужчины:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 38.49,8.
2. Сергей Ардашев (Татарстан) +7,9.
3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +42,7.
4. Савелий Коростелёв (Татарстан) +1.19,0.
5. Илья Семиков (Коми) +1.19,5.
6. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +1.29,5.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Все новости RSS

