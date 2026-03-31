Александр Большунов победил в разделке на 15 км в финале КР, Коростелёв — четвёртый
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал первым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 38.49,8 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев (7,9 секунды отставания), а тройку сильнейших замкнул Алексей Червоткин (+42,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
31 марта 2026, вторник. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
38:49.8
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+7.9
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.7
Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026, Кировск. Гонка на 15 км классическим стилем, мужчины:
1. Александр Большунов (Татарстан) — 38.49,8.
2. Сергей Ардашев (Татарстан) +7,9.
3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +42,7.
4. Савелий Коростелёв (Татарстан) +1.19,0.
5. Илья Семиков (Коми) +1.19,5.
6. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +1.29,5.
