Эйнар Хедегарт: больше всего хочу выиграть биатлонную гонку

Эйнар Хедегарт
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Эйнар Хедегарт вновь высказался о возвращении в биатлон и желании там победить. Он отметил, что пожертвует ЧМ-2027 по лыжным гонкам ради биатлонных соревнований. Хедегарт отметил, что не всё в вопросе об обратном переходе из лыж в биатлон зависит от него. Ранее Эйнар выступал в составе биатлонной сборной Норвегии на Кубке мира.

«Сейчас это зависит не от меня. Вот всё, что я могу сказать. Больше всего хочу выиграть биатлонную гонку в следующем году. Я хотел бы принять участие в чемпионате мира в Фалуне, но если сравнивать эти две вещи, то предпочёл бы вернуться в биатлон и доказать, что это возможно, даже отказавшись от ЧМ.

Если бы всё было так просто, я бы уже выбрал крупные биатлонные старты, но посмотрим. Невозможно стать хорошим стрелком за один день, но у меня есть целый год, если появится такая возможность», — приводит слова Хедегарта Fondo Italia со ссылкой на NRK.

Материалы по теме
В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах
В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах
