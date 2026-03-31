Савелий Коростелёв рассказал о советах от Сергея Устюгова во время Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился деталями выступления на Кубке мира — 2025/2026. Он рассказал, что получал советы от Сергея Устюгова, как вести себя на трассе в борьбе с норвежцами.

«В России высокий уровень. Но у нас [с иностранными лыжниками] немного разная специфика прохождения дистанций. Труднее всего было адаптироваться к следующему: мы больше любим натягивать в подъём и более‑менее спокойно уходить на спуск. А на Кубке мира ребята спокойнее ходят в подъёмы, но после него они совершают короткое ускорение, в результате чего группа растягивается. К такому мне было тяжело адаптироваться.

Плюс Серёга Устюгов мне советовал вставать между ними [спортсменами из одной сборной], ломать им стереотипы. Когда они хотят разорвать группу, они разбегаются по разным частям трассы. Первый едет, второй может уйти на левую лыжню, третий — на правую, четвёртый — левую, пятый — правую. Человек, идущий за ними, теряет контакт. А если ты иёешь между ними, то контакт вряд ли потеряешь. Пока делаются перестроения, идёт потеря контакта и увеличивается расстояние. Мне кажется, это даже не командная тактика, а взаимопонимание процесса и некая уверенность в силах. Всё заканчивается, когда они начинают разбираться между собой», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».