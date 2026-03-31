Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Алина Пеклецова приблизилась к Евгении Крупицкой

Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. Отставание от неё сократила победительница разделки на 10 км классикой в Кировске Алина Пеклецова. Между спортсменками теперь 17 очков за несколько стартов до конца сезона.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 31 марта):

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 725 очков.

2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 708.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 526.

4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 487.

5. Екатерина Никитина (Москва) — 473.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 462.

7. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 434.

8. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 422.

9. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 414.

10. Дарья Канева (Алтай) — 400.