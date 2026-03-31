Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Алина Пеклецова приблизилась к Евгении Крупицкой

Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. Отставание от неё сократила победительница разделки на 10 км классикой в Кировске Алина Пеклецова. Между спортсменками теперь 17 очков за несколько стартов до конца сезона.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 31 марта):
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 725 очков.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 708.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 526.
4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 487.
5. Екатерина Никитина (Москва) — 473.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 462.
7. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 434.
8. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 422.
9. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 414.
10. Дарья Канева (Алтай) — 400.