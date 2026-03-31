Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Алина Пеклецова приблизилась к Евгении Крупицкой

Комментарии

Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. Отставание от неё сократила победительница разделки на 10 км классикой в Кировске Алина Пеклецова. Между спортсменками теперь 17 очков за несколько стартов до конца сезона.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 31 марта):

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 725 очков.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 708.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 526.
4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 487.
5. Екатерина Никитина (Москва) — 473.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 462.
7. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 434.
8. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 422.
9. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 414.
10. Дарья Канева (Алтай) — 400.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android