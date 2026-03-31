Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — первая, Крупицкая — вторая

Лыжница Алина Пеклецова увеличила отрыв от преследовательниц в дистанционном зачёте Кубка России – 2025/2026. В её активе 608 очков, а у ближайшей соперницы Евгении Крупицкой — 549.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 31 марта):

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 608 очков.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 549.

3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 380.

4. Екатерина Никитина (Москва) — 376.

5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 343.

6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 278.

7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 270.

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 268.

9. Арина Кусургашева (Алтай) — 260.

10. Ольга Царёва (Коми) — 242.