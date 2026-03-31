Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — первая, Крупицкая — вторая
Евгения Крупицкая
Лыжница Алина Пеклецова увеличила отрыв от преследовательниц в дистанционном зачёте Кубка России – 2025/2026. В её активе 608 очков, а у ближайшей соперницы Евгении Крупицкой — 549.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 31 марта):

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 608 очков.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 549.
3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 380.
4. Екатерина Никитина (Москва) — 376.
5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 343.
6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 278.
7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 270.
8. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 268.
9. Арина Кусургашева (Алтай) — 260.
10. Ольга Царёва (Коми) — 242.

