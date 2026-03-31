Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в зачёте дистанционных гонок Кубка России — 2025/2026. В его активе 529 очков. Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с 444 очками. Тройку призёров замыкает Илья Семиков (409).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 31 марта:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 529 очков.
  2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 444 очка.
  3. Илья Семиков (Республика Коми) — 409 очков.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 377 очков.
  5. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 365 очков.
  6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 309 очков.
  7. Денис Спицов (Тюменская область) — 232 очка.
  8. Артём Мальцев (Тюменская область) — 228 очков.
  9. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 228 очков.
  10. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 222 очка.
