Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — второй
Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 935 очков. Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (641). Тройку замыкает Илья Семиков (520).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 31 марта:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 935 очков.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 641 очко.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 520 очков.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 469 очков.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 437 очков.
- Константин Тиунов (Ханты‑Мансийский АО — Югра) — 405 очков.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) — 393 очка.
- Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 370 очков.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 363 очка.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 361 очко.
