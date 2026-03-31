Андерс Бистрём покинул пост генменеджера сборной Швеции

Генеральный менеджер шведской сборной лыжным гонкам Андерс Бистрём покинул свой пост, который занимал на протяжении шести лет.

«Горжусь своими годами на посту главы сборной, за которые мы вместе достигли невероятных успехов. Мы били рекорд за рекордом на чемпионатах, доминировали на Кубке мира и создали огромный интерес вокруг команды. В то же время это работа «на передовой», о которой у многих есть своё мнение. Она требовала огромного труда, самоотдачи и много времени вдали от семьи. Принимая это во внимание, я пришёл к выводу, что сейчас подходящий момент, чтобы уйти и дать кому-то другому возможность сформировать свою команду к Олимпиаде — 2030», — приводит слова Бистрёма Expressen.