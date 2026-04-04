«Хочу выиграть медали на ОИ-2030». Матис Делож рассказал о целях на ближайшие сезоны

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2026 французский лыжник Матис Делож поделился своими целями на предстоящие сезоны, отметив, что для их достижения необходимо обрести такую же стабильность, как у норвежца Йоханнеса Клебо.

«Для меня главный вызов на ближайшие сезоны — выиграть олимпийские медали в 2030 году. Также есть чемпионаты мира в Фалуне и Лахти. Я хочу побороться за «Малый глобус» в дистанционных гонках и, возможно, за «Большой глобус». Для этого мне нужно прибавить в спринте — формате, который я почти не практикую. Я показал, что способен «выстрелить» на протяжении недели, но мне не хватает стабильности на протяжении всего сезона. Я хочу поработать над этим в будущем. Именно это удаётся Клебо, чего мне пока не хватает. У меня есть идеи, как это улучшить: например, сохранять высокий объём и интенсивность на протяжении всей подготовки, чтобы приучить организм — хотя я уже немало над этим работаю. Возможно, стоит чаще выходить на старты? Мы обсудим это с Тибом (тренер Деложа. – Прим. «Чемпионата»). Хотя я и сам управляю своим календарём, мне всё равно нужен тренер», – написал Делож в своей колонке на Le Dauphine.