Пеклецова поделилась настроем на заключительный старт на Кубке России — 2025/2026
Лыжница Алина Пеклецова поделилась ожиданиями от заключительной гонки Кубка России – 2025/2026 в Кировске. 5 апреля состоится гонка с общего старта на 10 км свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2
«Конечно, определённое волнение есть перед последней гонкой. Будет разыграно много очков, и в ней определится победитель Кубка России. Не хочу загадывать, но я понимаю, что у меня есть неплохое преимущество. Настраиваюсь показать свой максимум», – приводит слова Пеклецовой ТАСС.
Пеклецова лидирует в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. Перед последней гонкой соревнований в её активе 759 очков, на втором месте находится Евгения Крупицкая (738 очков).
