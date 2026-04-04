Пеклецова поделилась настроем на заключительный старт на Кубке России — 2025/2026

Лыжница Алина Пеклецова поделилась ожиданиями от заключительной гонки Кубка России – 2025/2026 в Кировске. 5 апреля состоится гонка с общего старта на 10 км свободным стилем.

«Конечно, определённое волнение есть перед последней гонкой. Будет разыграно много очков, и в ней определится победитель Кубка России. Не хочу загадывать, но я понимаю, что у меня есть неплохое преимущество. Настраиваюсь показать свой максимум», – приводит слова Пеклецовой ТАСС.

Пеклецова лидирует в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. Перед последней гонкой соревнований в её активе 759 очков, на втором месте находится Евгения Крупицкая (738 очков).