Главная Лыжи Новости

Терентьев рассказал, что готов поставить воспитание детей выше профессиональной карьеры

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев заявил, что готов поставить воспитание своих детей выше профессиональной карьеры.

«Да, готов [уделять больше внимания детям, чем лыжным гонкам]. Если так сложится, то почему нет. Нам очень помогают родители — и мои, и Наташины. Они делают всё, чтобы мы оба могли продолжать заниматься спортом. И бабушки, и родители — все включены: ездят на сборы, помогают на соревнованиях. Пока у нас есть такая поддержка и мы понимаем, что можем на неё рассчитывать, оба продолжаем карьеру», — приводит слова Терентьева «РИА Новости Спорт».

Терентьев женат на олимпийской чемпионке Наталье Непряевой. Пара воспитывает дочь Василису. В ноябре 2025 года стало известно, что Терентьевы ожидают пополнения в семье.

