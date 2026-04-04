Баграшов выиграл Югорский лыжный марафон — 2026, Бажин — 6-й

Российский лыжник Дмитрий Баграшов стал победителем XIII Югорского лыжного марафона — 2026, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ. Спортсмен завершил дистанцию 50 км свободным стилем за 1 час 59 минут 50 секунд.

Второе место занял Григорий Соколов, чьё отставание от победителя составило одну сотую секунды. Тройку призёров замкнул Виктор Семёнов с таким же отставанием, как у обладателя серебряной награды.

Отметим, что марафон завершился фотофинишем с участием сразу шести лыжников. Этим объясняется плотность результатов.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон — 2026. Свободный стиль, мужчины

1. Дмитрий Баграшов — 1:59.50,0.
2. Григорий Соколов — 1:59.51,0.
3. Виктор Семёнов — 1:59.51,0.
4. Олег Поляков — 1:59.51,0.
5. Андрей Алипкин — 1:59,53,0.
6. Кирилл Бажин — 1:59,53,0.

