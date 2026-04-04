Биатлонистка Казакевич одержала победу в Югорском лыжном марафоне — 2026

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей XIII Югорского лыжного марафона — 2026, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ. Спортсменка преодолела дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 8 минут 37 секунд.

Второй результат показала ещё одна биатлонистка Елизавета Бурундукова, отставшая от победительницы на три минуты ровно. Тройку призёров замкнула Наталия Бабчина — её отставание составило 3 минуты 6 секунд.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон — 2026. Свободный стиль, женщины:

1. Ирина Казакевич — 2:08.37,0.

2. Елизавета Бурундукова — отставание 3.0,0.

3. Наталия Бабчина +3.06,0.

4. Виктория Сливко +3.24,0.

5. Ольга Васильева +3.38,0.

6. Алина Плицева +3.54,0.