Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Биатлонистка Казакевич одержала победу в Югорском лыжном марафоне — 2026

Комментарии

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей XIII Югорского лыжного марафона — 2026, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ. Спортсменка преодолела дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 8 минут 37 секунд.

Второй результат показала ещё одна биатлонистка Елизавета Бурундукова, отставшая от победительницы на три минуты ровно. Тройку призёров замкнула Наталия Бабчина — её отставание составило 3 минуты 6 секунд.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон — 2026. Свободный стиль, женщины:

1. Ирина Казакевич — 2:08.37,0.

2. Елизавета Бурундукова — отставание 3.0,0.

3. Наталия Бабчина +3.06,0.

4. Виктория Сливко +3.24,0.

5. Ольга Васильева +3.38,0.

6. Алина Плицева +3.54,0.

16 медалистов ОИ и тысячи участников — каким будет Югорский лыжный марафон — 2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android