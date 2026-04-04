Ирина Казакевич прокомментировала свою победу на Югорском лыжном марафоне

Призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о своей победе на XIII Югорском лыжном марафоне — 2026. Она преодолела дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 8 минут 37 секунд.

«Мне удалось сегодня усидеть за мужчинами, и это помогло оторваться от биатлонисток.

Конечно, приятно здесь победить, несмотря на то, что сильнейших лыжниц не было. Была только пара биатлонисток, но это тоже сильные девчонки. И вот с ними мы смогли как раз таки разыграть призовую тройку. В любом случае всегда приятно побеждать, какие бы это соревнования ни были. И, конечно же, в отсутствие мурманских стартов в Ханты-Мансийске удалось хорошо выступить.

Погода, конечно, подвела немножко. Несколько дней назад она была абсолютно прекрасная. Было так приятно, чем когда мы тут начинаем сезон в лютый мороз. Интересно, кстати, что здесь я начала сезон и здесь же его и закончила», — приводит слова Казакевич Sport24.

