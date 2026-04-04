Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков попал в базу данных «Миротворца»*

Российский лыжник, олимпийский чемпион (2010) и трёхкратный чемпион мира (2013, 2017) Никита Крюков оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Ему приписывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Поводом для этого шага стала встреча экс-лыжника с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России, ветераном СВО Романом Гришиным.

Никита Крюков ушёл из спорта 8 апреля 2019 года. Он работал с китайской сборной по лыжным гонкам во время Пекина-2022. С августа 2022 года Крюков стал главным тренером сборной России по гонкам с препятствиями.

* — признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.