Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Экс-главу лыжной федерации Хорватии арестовали в Стамбуле из-за воровства денег

Ведран Павлек
Комментарии

Бывший лыжник и экс-президент Федерации лыжного спорта Хорватии (HSS) Ведран Павлек был арестован в Стамбуле во время попытки побега от властей своей страны. Об этом сообщили в Ski-Nordique.

Известно, что Павлеку вменяют кражу около € 30 млн, которые были предназначены для нужд федерации, подкуп свидетелей, а также повторное совершение преступления. Подозреваемый отсутствовал на заседании суда в Загребе, на котором ему должны были избрать временную меру пресечения. Ведрана на территории Турции задержали хорватские правоохранители. Ранее под следствием оказались четыре его бывших коллеги.

СМИ сообщает, что Ведран Павлек перевёл около € 10 млн на личные зарубежные счета, осуществлял фиктивные операции с компаниями в Швейцарии, Монако и Лихтенштейне. Он неожиданно покинул свой пост в прошлом месяце.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android