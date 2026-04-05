Лыжные гонки, финал Кубка России, масс-старт, женщины: где смотреть, во сколько начало

Лыжные гонки. Финал КР-2025/2026, масс-старт, женщины: где смотреть, во сколько начало прямой трансляции

Сегодня, 5 апреля, в Кировске пройдёт женская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 10:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2

Трансляцию женской гонки с общего старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 9:50 мск. У Дарьи Непряевой сегодня второй стартовый номер. У Вероники Степановой — четвёртый.

Напомним, также сегодня состоится мужская гонка с общего старта свободным стилем (масс-старт) на 10 км. Её начало запланировано на час позже женской.

Календарь Кубка России - 2025/2026

Непряева и Коростелёв проверяют лыжи на олимпийской трассе

Материалы по теме
В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах
В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах
