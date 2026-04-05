Лыжные гонки, финал Кубка России, масс-старт, женщины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 5 апреля, в Кировске пройдёт женская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 10:00 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки с общего старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 9:50 мск. У Дарьи Непряевой сегодня второй стартовый номер. У Вероники Степановой — четвёртый.

Напомним, также сегодня состоится мужская гонка с общего старта свободным стилем (масс-старт) на 10 км. Её начало запланировано на час позже женской.

