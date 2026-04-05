Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, финал Кубка России, масс-старт, мужчины: где смотреть, во сколько начало
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, в Кировске пройдёт мужская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:44.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+34.5
3
Денис Спицов
Тюменская область
+40.9

Трансляцию мужской гонки с общего старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 11:00 мск. У Александра Большунова сегодня первый стартовый номер, у Савелия Коростелёва — второй, у лидера общего зачёта Сергея Ардашева — третий.

Напомним, также сегодня состоится женская гонка с общего старта свободным стилем (масс-старт) на 10 км. Её начало запланировано на 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android