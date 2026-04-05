Лыжные гонки, финал Кубка России, масс-старт, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 5 апреля, в Кировске пройдёт мужская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России –2025/2026. Начало соревнований запланировано на 11:00 по московскому времени.

Трансляцию мужской гонки с общего старта на 10 км свободным стилем будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 11:00 мск. У Александра Большунова сегодня первый стартовый номер, у Савелия Коростелёва — второй, у лидера общего зачёта Сергея Ардашева — третий.

Напомним, также сегодня состоится женская гонка с общего старта свободным стилем (масс-старт) на 10 км. Её начало запланировано на 10:00 мск.