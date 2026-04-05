Пеклецова с преимуществом почти в две минуты выиграла масс-старт в гору в финале КР
Поделиться
20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России, который проходит в Кировске (это официально заключительная гонка сезона у женщин). Она показала результат 31.05,6.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2
Второй стала Екатерина Шибекина, отстав от лидера на 1.56,3. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+2.02,2).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль. Женщины:
- Алина Пеклецова — 31.05,6.
- Екатерина Шибекина — отставание 1.56,3.
- Дарья Канева +2.02,2.
- Вероника Степанова +2.06,2.
- Карина Гончарова +2.09,6.
- Евгения Крупицкая +2.36,3.
- Мария Истомина +2.44,1.
- Дарья Непряева +2.46,3.
- Елизавета Пантрина +2.50,6.
- Елизавета Маслакова +2.51,4.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:26
- 5 апреля 2026
-
20:02
-
18:37
-
18:18
-
17:20
-
15:59
-
15:52
-
15:48
-
14:56
-
14:47
-
12:58
-
12:49
-
12:39
-
12:23
-
12:16
-
11:35
-
11:19
-
11:09
-
10:37
-
07:00
-
05:51
- 4 апреля 2026
-
23:10
-
18:03
-
17:29
-
13:11
-
12:52
-
12:00
-
11:33
-
11:25
-
09:37
- 3 апреля 2026
-
13:59
-
13:46
-
13:37
-
13:01
-
11:23