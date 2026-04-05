Пеклецова с преимуществом почти в две минуты выиграла масс-старт в гору в финале КР

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России, который проходит в Кировске (это официально заключительная гонка сезона у женщин). Она показала результат 31.05,6.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2

Второй стала Екатерина Шибекина, отстав от лидера на 1.56,3. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+2.02,2).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль. Женщины:

  1. Алина Пеклецова — 31.05,6.
  2. Екатерина Шибекина — отставание 1.56,3.
  3. Дарья Канева +2.02,2.
  4. Вероника Степанова +2.06,2.
  5. Карина Гончарова +2.09,6.
  6. Евгения Крупицкая +2.36,3.
  7. Мария Истомина +2.44,1.
  8. Дарья Непряева +2.46,3.
  9. Елизавета Пантрина +2.50,6.
  10. Елизавета Маслакова +2.51,4.
Материалы по теме
Пеклецова поделилась настроем на заключительный старт на Кубке России — 2025/2026
