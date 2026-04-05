Пеклецова третий год подряд выиграла масс-старт в гору в финале Кубка России

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова третий год подряд выигрывает масс-старт в гору в финале Кубка России. В этом сезоне на дистанции 10 км в Кировске она стала лучшей с результатом 31.05,6.

Второй стала Екатерина Шибекина, отстав от лидера на 1.56,3. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+2.02,2).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль. Женщины:

Алина Пеклецова — 31.05,6. Екатерина Шибекина — отставание 1.56,3. Дарья Канева +2.02,2. Вероника Степанова +2.06,2. Карина Гончарова +2.09,6. Евгения Крупицкая +2.36,3. Мария Истомина +2.44,1. Дарья Непряева +2.46,3.