Пеклецова стала победительницей общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр»

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоялась заключительная гонка в рамках финала Кубка России для женщин. 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в общем зачёте лыжной многодневки «Тур Большой Вудъявр». После победы в масс-старте в гору на 10 км её результат — 2:03.57,6.

Второе место по итогам многодневки заняла Дарья Непряева, отстав от лидера на 2.52,2 секунды. Бронзовым призёром общего зачёта стала Дарья Канева (2.56,1).

Лыжные гонки. «Тур Большой Вудъявр». Женщины. После 6 гонок из 6:

  1. Алина Пеклецова — 2:03.57,6.
  2. Дарья Непряева — отставание 2.52,2.
  3. Дарья Канева +2,56,1.
  4. Вероника Степанова +2.56,6.
  5. Екатерина Никитина +3.22,9.
  6. Екатерина Шибекина +4.53,0.
