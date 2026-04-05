Пеклецова стала победительницей общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр»
Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоялась заключительная гонка в рамках финала Кубка России для женщин. 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в общем зачёте лыжной многодневки «Тур Большой Вудъявр». После победы в масс-старте в гору на 10 км её результат — 2:03.57,6.
Второе место по итогам многодневки заняла Дарья Непряева, отстав от лидера на 2.52,2 секунды. Бронзовым призёром общего зачёта стала Дарья Канева (2.56,1).
Лыжные гонки. «Тур Большой Вудъявр». Женщины. После 6 гонок из 6:
- Алина Пеклецова — 2:03.57,6.
- Дарья Непряева — отставание 2.52,2.
- Дарья Канева +2,56,1.
- Вероника Степанова +2.56,6.
- Екатерина Никитина +3.22,9.
- Екатерина Шибекина +4.53,0.
