Александр Большунов стал победителем масс-старта в гору на финале КР, Коростелёв — второй

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кировске. В заключительной гонке сезона он показал результат 28.44,1.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
Второе место занял Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 34,5. Тройку призёров замкнул Денис Спицов (+40,9).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль. Мужчины:

  1. Александр Большунов — 28.44,1.
  2. Савелий Коростелёв — отставание 34,5.
  3. Денис Спицов +40,9.
  4. Павел Соловьёв +47,0.
  5. Кирилл Кочегаров +47,4.
  6. Иван Горбунов +58,7.
  7. Иван Губин +59,2.
  8. Антон Тимашов +1.04,8.
