Александр Большунов стал победителем масс-старта в гору на финале КР, Коростелёв — второй
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кировске. В заключительной гонке сезона он показал результат 28.44,1.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:44.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+34.5
3
Денис Спицов
Тюменская область
+40.9
Второе место занял Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 34,5. Тройку призёров замкнул Денис Спицов (+40,9).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль. Мужчины:
- Александр Большунов — 28.44,1.
- Савелий Коростелёв — отставание 34,5.
- Денис Спицов +40,9.
- Павел Соловьёв +47,0.
- Кирилл Кочегаров +47,4.
- Иван Горбунов +58,7.
- Иван Губин +59,2.
- Антон Тимашов +1.04,8.
