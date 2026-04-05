Александр Большунов стал победителем масс-старта в гору на финале КР, Коростелёв — второй

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кировске. В заключительной гонке сезона он показал результат 28.44,1.

Второе место занял Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 34,5. Тройку призёров замкнул Денис Спицов (+40,9).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль. Мужчины:

Александр Большунов — 28.44,1. Савелий Коростелёв — отставание 34,5. Денис Спицов +40,9. Павел Соловьёв +47,0. Кирилл Кочегаров +47,4. Иван Горбунов +58,7. Иван Губин +59,2. Антон Тимашов +1.04,8.