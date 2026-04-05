Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Большунов выиграл общий зачёт многодневки «Тур Большой Вудъявр»

Александр Большунов выиграл общий зачёт многодневки «Тур Большой Вудъявр»
Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоялась заключительная гонка в рамках финала Кубка России для мужчин. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр». После победы в масс-старте в гору на 10 км его результат — 2:03.08,0.

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 1.48,1. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+2.42,2).

Лыжные гонки. «Тур Большой Вудъявр». Общий зачёт. Мужчины. После 6 гонок из 6:

  1. Александр Большунов — 2:03.08,0.
  2. Савелий Коростелёв — отставание 1.48,1.
  3. Сергей Ардашев +2.42,2.
  4. Денис Спицов +3.23,0.
  5. Иван Горбунов +3.54,0.
  6. Илья Семиков +4.19,4.
  7. Кирилл Кочегаров +4.28,7.
  8. Алексей Червоткин +4.31,4.
