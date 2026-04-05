Александр Большунов выиграл общий зачёт многодневки «Тур Большой Вудъявр»

Сегодня, 5 апреля, в Кировске состоялась заключительная гонка в рамках финала Кубка России для мужчин. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр». После победы в масс-старте в гору на 10 км его результат — 2:03.08,0.

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 1.48,1. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+2.42,2).

Лыжные гонки. «Тур Большой Вудъявр». Общий зачёт. Мужчины. После 6 гонок из 6: