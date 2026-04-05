Пеклецова ответила, какая из трёх побед в гонках в гору на КР далась ей тяжелее всего

Российская лыжница Алина Пеклецова, в третий раз подряд выигравшая масс-старт в гору 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске, рассказала, какая из трёх побед была для неё наиболее тяжёлой.

В масс-старте в гору в финале Кубка России — 2025/2026 Пеклецова показала время 31.05,6.

— Три горы и три победы. Какая была тяжелее?

— Наверное, вторая — в том году. Был тупой и тяжёлый снег. Сейчас очень довольна самочувствием. Прошла гонку в удовольствие, ноги не закислились, — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».

Также Пеклецова стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2025/2026. В активе спортсменки 1004 очка.