Пеклецова ответила, какая из трёх побед в гонках в гору на КР далась ей тяжелее всего

Пеклецова ответила, какая из трёх побед в гонках в гору на КР далась ей тяжелее всего
Российская лыжница Алина Пеклецова, в третий раз подряд выигравшая масс-старт в гору 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске, рассказала, какая из трёх побед была для неё наиболее тяжёлой.

В масс-старте в гору в финале Кубка России — 2025/2026 Пеклецова показала время 31.05,6.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2

— Три горы и три победы. Какая была тяжелее?
— Наверное, вторая — в том году. Был тупой и тяжёлый снег. Сейчас очень довольна самочувствием. Прошла гонку в удовольствие, ноги не закислились, — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».

Также Пеклецова стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2025/2026. В активе спортсменки 1004 очка.

