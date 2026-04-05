Алина Пеклецова победила в дистанционном зачёте Кубка России — 2025/2026

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова победила в дистанционном зачёте Кубка России сезона-2025/2026. После победы в масс-старте в гору на 10 км в Кировске в её активе 704 очка.

Второй стала Евгения Крупицкая с результатом 581 очко. Тройку сильнейших замкнула Екатерина Никитина (433).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 704 очка.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 581.
3. Екатерина Никитина (Москва) — 433.
4. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 421.
5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 385.
6. Дарья Канева (Республика Коми) – 323.
7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 304.
8. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 302.
9. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 299.
10. Екатерина Шибекина (Московская область) — 279.

