Алина Пеклецова выиграла общий зачёт Кубка России — 2025/2026, Крупицкая — вторая

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова победила в общем зачёте Кубка России сезона-2025/2026. После победы в масс-старте в гору на 10 км в Кировске в её активе 1004 очка.

Второй стала Евгения Крупицкая с результатом 889 очков. Тройку замкнула Елизавета Пантрина (712).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт. Итоги:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 1004 очка.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 889.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 712.

4. Екатерина Никитина (Москва) — 701.

5. Дарья Канева (Республика Коми) — 663.

6. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 627.

7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 599.

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Республика Бурятия) — 555.

9. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 554.

10. Лидия Корбунова (Республика Татарстан) — 542.

Пеклецова впервые в карьере стала лучшей в общем зачёте КР.