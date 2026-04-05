Алина Пеклецова выиграла общий зачёт Кубка России — 2025/2026, Крупицкая — вторая

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова победила в общем зачёте Кубка России сезона-2025/2026. После победы в масс-старте в гору на 10 км в Кировске в её активе 1004 очка.

Второй стала Евгения Крупицкая с результатом 889 очков. Тройку замкнула Елизавета Пантрина (712).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт. Итоги:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 1004 очка.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 889.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 712.
4. Екатерина Никитина (Москва) — 701.
5. Дарья Канева (Республика Коми) — 663.
6. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 627.
7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 599.
8. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Республика Бурятия) — 555.
9. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 554.
10. Лидия Корбунова (Республика Татарстан) — 542.

Пеклецова впервые в карьере стала лучшей в общем зачёте КР.

