Большунов заявил о проблемах с мотивацией в начале соревновательного сезона

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявил, что в начале текущего соревновательного сезона столкнулся с недостатком мотивации.

«В начале сезона многое не получается, не хватает мотивации. Всё-таки финал Кубка России и чемпионат России — это более крупные соревнования. Чемпионат обычно проходит в одни сроки с Олимпийскими играми или чемпионатами мира, значит, по форме всё делаю правильно», — цитирует Большунова ТАСС.

По итогам сезона-2025/2026 Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка России. В финальной гонке Кубка России, масс-старте в гору 10 км, лыжник одержал победу.