«Можно и пятёрку поставить». Ардашев — об итогах сезона-2025/2026

Российский лыжник Сергей Ардашев, выигравший общий зачёт Кубка России — 2025/2026, оценил итоги завершившегося сезона.

В финальной гонке Кубка России, масс-старте в гору, Ардашев занял только 13-е место.

«Гора была жёсткая. Начало далось легко, но потом ногу правую начало выключать. Но сегодня было намного легче, [чем в другие годы]. Более грамотно разложился.

Если честно, можно и пятёрку поставить за сезон. Но какие‑то гонки не получались. Переболел на Новый год, но сезон длинный. Вовремя болеть можно, как говорит тренер. Но было напряжно. Постепенно возвращался», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».