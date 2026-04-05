«Можно и пятёрку поставить». Ардашев — об итогах сезона-2025/2026
Российский лыжник Сергей Ардашев, выигравший общий зачёт Кубка России — 2025/2026, оценил итоги завершившегося сезона.

В финальной гонке Кубка России, масс-старте в гору, Ардашев занял только 13-е место.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:44.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+34.5
3
Денис Спицов
Тюменская область
+40.9

«Гора была жёсткая. Начало далось легко, но потом ногу правую начало выключать. Но сегодня было намного легче, [чем в другие годы]. Более грамотно разложился.

Если честно, можно и пятёрку поставить за сезон. Но какие‑то гонки не получались. Переболел на Новый год, но сезон длинный. Вовремя болеть можно, как говорит тренер. Но было напряжно. Постепенно возвращался», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».

