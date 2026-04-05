Пеклецова: гонки в гору максимально для меня подходят. Мне не хватает спринтерских качеств

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что комфортно себя ощущает в гонках в гору. Спортсменка третий год подряд выигрывает масс-старт в гору в финале Кубка России. Сегодня, 5 апреля, в Кировске она показала результат 31.05,6.

«Я просто выходила и делала свою работу. Ощущения на горе всегда разные, в первый год мы не знали, чего ждать, в этом году, наверное, было проще для меня. Я думаю, что гонки в гору максимально для меня подходят. Мне явно не хватает спринтерских качеств. Ещё в детстве говорили, что я проиграла на спуске, не очень хорошо пробежала равнину, так что горы — это моё», — приводит слова Пеклецовой ТАСС.

