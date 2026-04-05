Ардашев официально выиграл общий и дистанционный зачёты Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 5 апреля, состоялась заключительная гонка на Кубке России в сезоне-2025/2026. Российский лыжник Сергей Ардашев стал победителем дистанционного и общего зачётов соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Дистанционный зачёт:
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 582 очка.
2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 540.
3. Илья Семиков (Республика Коми) — 469.
4. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 407.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 377.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт:
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 1168 очков.
2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 945.
3. Илья Семиков (Республика Коми) — 730.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 704.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 595.