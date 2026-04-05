«Ноги тяжёлые». Непряева — о восьмом месте в масс-старте в гору в финале Кубка России

Российская лыжница Дарья Непряева, занявшая восьмое место в заключительной гонке финала Кубка России — 2025/2026, масс-старте в гору, заявила, что физическое самочувствие подвело её в борьбе за пьедестал.

«Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна, ноги тяжёлые и самочувствие. Я планировала пробовать и идти за Алиной [Пеклецовой]. Но не мой день был. Всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился классным», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

В декабре 2025 года Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили нейтральный статус. Непряева дебютировала на Кубке мира в том же месяце, а позднее выступила на Олимпийских играх в Италии.