«Ноги тяжёлые». Непряева — о восьмом месте в масс-старте в гору в финале Кубка России

Российская лыжница Дарья Непряева, занявшая восьмое место в заключительной гонке финала Кубка России — 2025/2026, масс-старте в гору, заявила, что физическое самочувствие подвело её в борьбе за пьедестал.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2

«Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна, ноги тяжёлые и самочувствие. Я планировала пробовать и идти за Алиной [Пеклецовой]. Но не мой день был. Всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился классным», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

В декабре 2025 года Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили нейтральный статус. Непряева дебютировала на Кубке мира в том же месяце, а позднее выступила на Олимпийских играх в Италии.

