«Показал уровень». Бородавко — о выступлении Большунова в финале КР в Кировске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в чьей группе тренируется трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, оценил выступление подопечного в финале Кубка России — 2025/2026 в Кировске.

Большунов выиграл все гонки, кроме спринта.

— Хорошая гонка со стороны Александра, уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре. Было приятно смотреть на него сегодня. Он любит гонки в подъём, они у него хорошо получаются. Естественно, это всё итог подготовки и тренировок, благодаря этому у него такое хорошее состояние.

— Как можно оценить выступление Большунова в целом в финале Кубка?

— Отлично провёл соревнования. В пяти гонках из шести победил, показал уровень. Небольшой сбой случился в спринте, но это не так принципиально, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».