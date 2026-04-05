Йоэнсуу — о дисквалификации Карль: обычно за такое нарушение дают более длительный срок

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2026 финская лыжница Ясми Йоэнсуу прокомментировала дисквалификацию немки Виктории Карль. Немецкая лыжница получила 18 месяцев дисквалификации за допинг.

«Обычно за такие нарушения дают более длительные наказания. Странный случай. Но я недостаточно знаю деталей, чтобы сказать, что там произошло. Нам сообщали, что наказание должно быть как минимум два года. Не могу сказать, почему его сократили.

Если спортсмен совершил нарушение, то он должен получать наказание в соответствии с правилами. Это моя позиция. Не зная всех деталей, можно предположить, что были причины для сокращения срока.

Я верю и надеюсь, что она извлечёт уроки из своих ошибок. Конечно, я не поддерживаю нарушение антидопинговых правил. Основой всего должен быть чистый спорт. Тесты должны работать. Именно для этого нас проверяют — чтобы спорт оставался чистым. Это в интересах всех спортсменов», – приводит слова Йоэнсуу Yle.

В марте 2025 года на Зимних Всемирных военных играх в допинг-пробе Карль был обнаружен кленбутерол, входящий в список запрещённых веществ.

