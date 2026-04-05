Цепков одержал победу в Югорском лыжном марафоне — 2026 на 50 км классическим стилем

Цепков одержал победу в Югорском лыжном марафоне — 2026 на 50 км классическим стилем
Российский лыжник Евгений Цепков одержал победу на XIII Югорском лыжном марафоне — 2026, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ. Спортсмен завершил дистанцию 50 км классическим стилем за 2 часа 28 минут 30 секунд.

Второе место занял Павел Русяев, который на финише отстал от победителя на 23 секунды. Замкнул тройку призёров Дмитрий Баграшов с отставанием 36 секунд от лидера.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон — 2026. Классический стиль, мужчины:

1. Евгений Цепков – 2:28.30.
2. Павел Русяев — отставание 0,23.
3. Дмитрий Баграшов +0,36.
4. Григорий Соколов +0,56.
5. Сергей Спирин +1.03.
6. Иван Горланов +1.31.
7. Рифат Сафиуллин +2.45.
8. Евгений Новиков +3.06.

