Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лилия Васильева стала победительницей Югорского лыжного марафона — 2026 на 50 км классикой

Комментарии

Российская лыжница Лилия Васильева одержала победу на XIII Югорском лыжном марафоне — 2026, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ. Васильева завершила дистанцию 50 км классическим стилем за 2 часа 35 минут 14 секунд.

Второй на финише стала Ольга Васильева с результатом 2:37.01 часа. Замкнула тройку лидеров женского зачёта марафона Арина Былинко 2:40.07 часа.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон — 2026. Классический стиль, женщины:

1. Лилия Васильева – 2:35.14.
2. Ольга Васильева – 2:37.01.
3. Арина Былинко – 2:40.07.
4. Анастасия Пашуто-Щелканова – 3:52.43.
5. Мария Крамаренко – 2:55.14.
6. Мария Маженина – 3:00.22.
7. Дарья Нетбай – 3:05.27.
8. Светлана Сучилина – 3:09.58.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android