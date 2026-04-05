Лилия Васильева стала победительницей Югорского лыжного марафона — 2026 на 50 км классикой

Российская лыжница Лилия Васильева одержала победу на XIII Югорском лыжном марафоне — 2026, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ. Васильева завершила дистанцию 50 км классическим стилем за 2 часа 35 минут 14 секунд.

Второй на финише стала Ольга Васильева с результатом 2:37.01 часа. Замкнула тройку лидеров женского зачёта марафона Арина Былинко 2:40.07 часа.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон — 2026. Классический стиль, женщины:

1. Лилия Васильева – 2:35.14.

2. Ольга Васильева – 2:37.01.

3. Арина Былинко – 2:40.07.

4. Анастасия Пашуто-Щелканова – 3:52.43.

5. Мария Крамаренко – 2:55.14.

6. Мария Маженина – 3:00.22.

7. Дарья Нетбай – 3:05.27.

8. Светлана Сучилина – 3:09.58.