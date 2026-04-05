Вяльбе: надеюсь, что на конгрессе FIS удастся пообщаться с руководством федерации

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что надеется пообщаться с руководством Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на предстоящем конгрессе организации.

— На конгрессе FIS будет выбран новый руководитель и новый Совет организации. У нас три голоса — все эти люди едут, я в этой же делегации. Там тоже есть борьба за место президента FIS, уже пять человек подали свою кандидатуру. Я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия представлена на международных стартах.

— Есть какие‑то перспективы?

— С учётом того, что Международный олимпийский комитет оттаивает, международным организациям придётся тоже оттаивать. Всё‑таки все решения больше зависят от того, как ведёт себя МОК. Сейчас много есть критики в адрес FIS, в частности, что касается лыжных гонок, а именно мужских соревнований, где нет конкуренции. Они из‑за этого теряют деньги и спонсоров. Также болельщики не так часто приходят смотреть. Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане того, что потихоньку начнём возвращаться, – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».