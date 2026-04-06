«Если дать установку, можно брать любые вершины». Большунов — о победе в финале КР

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем заключительной гонки Кубка России — 2025/2026, масс-старта в гору, заявил, что мотивация в виде соревнований помогает ему брать любые вершины.
«Тактическая ошибка в спринте дала шансы преследователям. Было не совсем хорошее самочувствие, но, возможно, это было обманчиво. Я не стал быстро начинать, понимал, что могу выйти в лидеры, даже когда Савелий [Коростелёв] вышел вперёд. Мы с Денисом [Спицовым] шли сзади, но Денис стал ловить просвет, и тогда я понял, что нет смысла чего-то ждать, надо было работать от начала до конца. Я понимал одно: если моему организму дать установку, соревнования, тогда можно брать любые вершины. Я это знаю, я это доказывал», – приводит слова Большунова ТАСС.
- 6 апреля 2026
