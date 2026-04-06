Коростелёв предположил, как лидеры Кубка России выступали бы на международной арене

Бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 и участник Олимпийских игр в Милане российский лыжник Савелий Коростелёв оценил потенциальные результаты лидеров общего зачёта Кубка России текущего сезона на международных соревнованиях.

По итогам общего зачёта Кубка России у женщин первое место заняла Алина Пеклецова, у мужчин — Сергей Ардашев.

«Все ребята, которые находятся у нас вверху турнирной таблицы Кубка России, находились бы рядом с нами. Кто-то выше на одной гонке, кто-то на другой. Выступали бы примерно так, как мы с Дарьей [Непряевой]», — цитирует Коростелёва ТАСС.

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус в декабре 2025 года. В том же месяце оба дебютировали на Кубке мира.