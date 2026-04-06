Пеклецова — о победе в КР-2025/2026: перед началом сезона не было такой задачи

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова прокомментировала победу в общем зачёте Кубка России – 2025/2026, отметив, что не ставила себе такой цели в начале сезона.

«Для меня победа в общем зачёте Кубка России значит очень многое. Это показатель того, что я сейчас могу не только какое-то своё хорошее функциональное состояние показать на каких-то отдельных разделках или длинных гонках, а пробежать практически всё. Я в этом году смогла преодолеть тот барьер и даже с учётом пропуска спринтов, практически не набрав в них очков, выиграть Кубок России.

Конечно, я очень довольна прошедшим сезоном. Перед сезоном у меня не было задачи выиграть общий зачёт. В этом сезоне я больше верю в себя, чувствую свои силы, что сделан огромный шаг вперёд, огромное продвижение. У меня была смена тренировочной команды, и абсолютно точно можно сказать, что это пошло мне на пользу.

Наверное, я поняла, что можно бороться за общий зачёт уже только после апатитских гонок, когда там более-менее сравнялась с Женей Крупицкой. Думаю, это случилось, когда очень хорошо пробежала классическую гонку», – приводит слова Пеклецовой ТАСС.

Материалы по теме
Пеклецова растерзала соперниц на финальной горе Кубка России. Большунов тоже выиграл
Пеклецова растерзала соперниц на финальной горе Кубка России. Большунов тоже выиграл
