«Кто более стабилен, тот и на коне». Коростелёв — о победе Ардашева в общем зачёте КР

Призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 и участник Олимпийских игр в Милане российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу лыжника Сергея Ардашева в общем зачёте Кубка России – 2025/2026, отметив, что ключевым фактором стала стабильность на протяжении всего сезона.

«Он победил за счёт стабильности. Кто более стабилен, тот и на коне. Если хоть одна гонка где-то выпала, то ты теряешь много очков, которые потом очень тяжело отыграть. Я это знаю по своему прошлогоднему опыту. Сергей показывал очень стабильное начало сезона, середину и тем самым обеспечил разрыв, который позволил здесь более расслабленно бежать», – приводит слова Коростелёва ТАСС.