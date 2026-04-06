20-летняя Пеклецова ответила, считает ли себя явным лидером лыжных гонок в России

20-летняя Пеклецова ответила, считает ли себя явным лидером лыжных гонок в России
Обладательница Кубка России – 2025/2026, 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова после получения титула ответила, считает ли себя на данный момент явным лидером женских лыжных гонок в России.

«Конечно, я не чувствую себя явным лидером российских женских лыжных гонок. Победа в общем зачёте Кубка России придаёт уверенности какой-то, но всё равно сейчас апрель, мы немножко отдохнём, и абсолютно с чистого листа всё начнётся заново», — приводит слова Пеклецовой ТАСС.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт. Итоги:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 1004 очка.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 889.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 712.
4. Екатерина Никитина (Москва) — 701.
5. Дарья Канева (Республика Коми) — 663.
6. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 627.

Пеклецова растерзала соперниц на финальной горе Кубка России. Большунов тоже выиграл
