20-летняя Пеклецова ответила, считает ли себя явным лидером лыжных гонок в России

Обладательница Кубка России – 2025/2026, 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова после получения титула ответила, считает ли себя на данный момент явным лидером женских лыжных гонок в России.
«Конечно, я не чувствую себя явным лидером российских женских лыжных гонок. Победа в общем зачёте Кубка России придаёт уверенности какой-то, но всё равно сейчас апрель, мы немножко отдохнём, и абсолютно с чистого листа всё начнётся заново», — приводит слова Пеклецовой ТАСС.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт. Итоги:
1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 1004 очка.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 889.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 712.
4. Екатерина Никитина (Москва) — 701.
5. Дарья Канева (Республика Коми) — 663.
6. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 627.