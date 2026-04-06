Главная Лыжи Новости

«Становится более умной». Вяльбе высказалась о причинах прогресса Пеклецовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, с чем связан прогресс 20-летней Алины Пеклецовой, которая стала победительницей общего зачёта Кубка России – 2025/2026.

«Она и сама сделала большой рывок вперёд по сравнению с прошлым годом, и сейчас, считаю, она физически растёт. Видно, что она окрепла. Ещё она становится более умной, уже по-другому себя тактически ведёт», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Также Вяльбе высказалась о слабых спринтерских навыках Пеклецовой в сравнении с дистанционными.

«Понимаете, спринт в лыжных гонках — это вещь генетическая. Если тебе это не дано, то можно хоть каждый день тренироваться и всё равно не достичь результата. Но даже если посмотреть на лёгкую атлетику, то те, кто там бегает марафон, не выходят на старт в спринте. Конечно, над финишем нужно работать, однако работа на финиш и спринтерская гонка – это всё же разные вещи», — заявила Вяльбе.

