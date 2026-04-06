Норвежский эксперт: борьба Клебо против лучшей версии Большунова была бы дуэлью мечты

Норвежский комментатор-эксперт NRK Торгейр Бьёрн считает, что мировые лыжные гонки теряют величайшую дуэль современности Александр Большунов – Йоханнес Клебо из-за недопуска россиянина на Кубок мира и другие международные старты.

– Он [Большунов] был лучшим лыжником мира в дистанционных гонках, когда в последний раз выступал на международном уровне – на Олимпиаде-2022. Должно быть, ужасно быть не у дел, но я не думаю, что Большунов в своей нынешней форме смог бы запросто брать медали.

– А что насчёт Клебо?

– Клебо был лучшим в мире в спринте в 2022-м. С тех пор он развил свою дистанционную выносливость, и борьба Клебо против лучшей версии Большунова была бы дуэлью мечты. Такая дуэль – именно то, что нужно международному мужскому лыжному спорту, — приводит слова Бьёрна NRK.