Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский эксперт: борьба Клебо против лучшей версии Большунова была бы дуэлью мечты

Комментарии

Норвежский комментатор-эксперт NRK Торгейр Бьёрн считает, что мировые лыжные гонки теряют величайшую дуэль современности Александр Большунов – Йоханнес Клебо из-за недопуска россиянина на Кубок мира и другие международные старты.

– Он [Большунов] был лучшим лыжником мира в дистанционных гонках, когда в последний раз выступал на международном уровне – на Олимпиаде-2022. Должно быть, ужасно быть не у дел, но я не думаю, что Большунов в своей нынешней форме смог бы запросто брать медали.

– А что насчёт Клебо?
– Клебо был лучшим в мире в спринте в 2022-м. С тех пор он развил свою дистанционную выносливость, и борьба Клебо против лучшей версии Большунова была бы дуэлью мечты. Такая дуэль – именно то, что нужно международному мужскому лыжному спорту, — приводит слова Бьёрна NRK.

Материалы по теме
Победы Клебо, медаль Коростелёва, уход Диггинс и Пеллегрино. Что запомнилось вам в лыжах?
Рейтинг
Клебо неудержим! Норвежец забрал ВСЕ титулы в завершившемся сезоне Клебо неудержим! Норвежец забрал ВСЕ титулы в завершившемся сезоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android