Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Лыжи Новости

«Именно из-за несправедливости». Вяльбе высказалась о пропуске Большуновым Олимпиады-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, который после успешного выступления в финале Кубка России – 2025/2026 признался, что испытывал проблемы с мотивацией в начале сезона.

«Саша — великий спортсмен, я всегда это говорила, но я не люблю слово «мотивация». Мы понимаем, насколько ему было сложно преодолеть эту горечь от того, что он не попал на Олимпийские игры. Он их пропустил не по своим кондициям, а именно из-за несправедливости», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, Большунов получил отказ в предоставлении нейтрального статуса и пропустил Игры-2026.

